Trump til felts mot omstridt etterretningsrapport

Trump holdt onsdag sin første pressekonferanse etter at han ble valgt til president. Et sentralt tema ble ubekreftede påstander i en etterretningsrapport som antyder at russiske myndigheter har en kompromitterende video av Donald Trump.

Den ubekreftede rapporten om det angivelige russiske videomaterialet skulle aldri vært laget, framholdt Trump.

Han kritiserte både mediene som har omtalt rapporten og amerikansk etterretning.

– Kanskje etterretningstjenestene lekket den. Det ville vært en stor flekk på rullebladet deres, sa Trump.

Påstanden om den kompromitterende videoen, som skal vise Trump sammen med flere prostituerte på et hotellrom i Moskva, er å finne i en rapport skrevet av en tidligere britisk etterretningsagent. (©NTB)