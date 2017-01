Trump skarpt ut mot Buzzfeed og CNN

Da CNNs Hvite hus-korrespondent Jim Acosta forsøkte å få ordet, sa Trump nei, og sa at Acostas organisasjon er «forferdelig».

Acosta ba gjentatte ganger om å få stille et spørsmål, men Trump svarte til slutt at han ikke fikk et spørsmål, og at han «er falske nyheter».

I tillegg til å lange ut mot CNN kom Trump også med skarp kritikk av nettstedet Buzzfeed.

– De kommer til å merke konsekvensene. Det gjør de allerede, sa Trump med referanse til en angivelig rapport fra amerikansk etterretningstjeneste mediehusene meldte om tirsdag.

– Buzzfeed er en skraphaug, men BBC er en skjønnhet, sa Trump til. (©NTB)