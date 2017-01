SD-politiker anklager meteorologer for propaganda

SDs miljøpolitiske talsperson Martin Kinnunen sier til Altinget.se at det foreslåtte budsjettkuttet på 11 millioner svenske kroner dreier seg om å rendyrke meteorologenes virksomhet. Ifølge ham har dagens måte å arbeide på som formål å påvirke folks oppfatning om klimaendringer. Kinnunen påpeker at prognosene rundt endringer er usikre og at det finnes mange faktorer som påvirker klimaet. SMHI tilbakeviser påstandene om at de har en agenda:

– Vi er en ekspertmyndighet, og vi legger fram vitenskapelige materiale som politikere og beslutningstakere får tilgang til. Vi trekker i liten grad egne slutninger, og propaganda holder vi absolutt ikke på med, sier Rolf Brennerfelt, sjef for SMHI. (©NTB)