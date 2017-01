Kina setter investeringsrekord i Europa

Det betyr at Kinas investeringer i EU økte med 76 prosent sammenlignet med året før, ifølge en ny rapport fra forskningsinstituttet Rhodium Group og Mercator Institute for China Studies.

Til sammen ble det gjort kinesiske investeringer for nær 1.720 milliarder kroner på utenlandske markeder i fjor, noe som også er ny rekord.

EU er kinesiske investorers favorittmarked, men europeiske investorer er ikke like begeistret for Kina. De investerte for 70 milliarder kroner i Kina i 2016, mindre enn en firedel av hva kineserne gjorde i EU.

Ifølge forskerne er økningen i Kinas direkte investeringer i utlandet så dramatisk at kinesiske myndigheter har satt på bremsene for å stanse kapitalstrømmen ut av landet. Blant annet er det iverksatt tiltak for å stanse ulovlige transaksjoner.

Forfatterne av rapporten mener at grunnen til europeiske investorers tilbakeholdenhet når det gjelder Kina, er at veksten i Kina har bremset opp, samt problemer med å få innpass på kinesiske markeder. (©NTB)