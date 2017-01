Kelly vil overvåke Mexico-grensen med droner

I tirsdagens høring i Senatet, som må godkjenne utnevningen av Kelly, sa 66-åringen at i tillegg til muren er det nødvendig med flere lag med sikkerhet, inkludert droner og sensorer.

– En fysisk barriere er ikke nok, sa Kelly, som mener Trumps planer om å bygge en vegg langs grensen til Mexico ikke vil stoppe illegale innvandrere og narkotikasmuglere.

Kelly sier et lagvis grenseforsvar også vil inkludere et tettere samarbeid med flere latinamerikanske land. Han er åpen for å dele etterretningsinformasjon og gi sikkerhetstjenestene i Latin-Amerika «mer av det de trenger».

Blant de andre nominerte ministrene som skal til pers denne uken, er Rex Tillerson og James Mattis, som er Trumps valg til å lede henholdsvis utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet. (©NTB)