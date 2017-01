Fredssamtalene fortsetter på Kypros

Juncker flyr torsdag til Genève for å delta i forhandlingene om framtida til Kypros.

– Uten å overdramatisere mener jeg at det som skjer i Genève er den aller siste sjansen for å sikre at øya bli satt sammen på en normal måte, sier Juncker, som omtaler forhandlingen som «risikable».

Kypros' gresk-kypriotiske president Nikos Anastasiades og hans tyrkisk-kypriotiske motpart Mustafa Akinci startet fredsforhandlingene i Genève den 9. januar, etter at de mislyktes i forhandlingsrunden i samme by i november.

FNs spesialutsending for Kypros, Espen Barth Eide, sier prosessen er på rett vei for å overvinne store hindringer. Eide sa videre at det ikke er sannsynlig at en helhetlig avtale kommer på plass med en gang. Viktige tekniske detaljer må ordnes før Kypros' greske og tyrkiske lokalsamfunn kan stemme over avtalen.

– Så ikke forvent at vi skal komme tilbake fra Genève eller fly til Kypros med en helhetlig avtale. Men vi kommer til å reise hjem med en følelse at det er på vei, sa Barth Eide. (©NTB)