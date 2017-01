FBI-sjef vil ikke kommentere russisk hacking av Trump-kampanjen

Komiteen hadde tirsdag sin andre høring om anklagene om hacking. FBI-sjef James Comey forklarte seg og bekreftet blant annet at russere hacket datasystemene til Demokratenes nasjonalkomité, i tillegg til noen systemer knyttet til lokale, republikanske kampanjer. Russerne skal også ha innhentet informasjon fra inaktive systemer tilknyttet Republikanernes nasjonalkomité (RNC).

– Vi har imidlertid ingen beviser for at Trump-kampanjen eller RNCs aktive systemer ble hacket. Russerne var uten tvil innom RNCs domene, men kunne muligens bare finne de gamle systemene, sier Comey.

På spørsmål om FBI etterforsker de påståtte forbindelsene mellom Russland og Donald Trumps valgkamp, svarte Comey at han ikke vil kommentere dette, med henvisning til at FBI ikke pleier å kommentere pågående arbeid. Uttalelsen fikk øyenbryn i komiteen til å heve seg: Det var Comey som i fjor kunngjorde at FBI etterforsket av nye eposter knyttet til Hillary Clinton. Den svært omdiskuterte avsløringen kom rett før presidentvalget. (©NTB)