CNN ber Trump si hva som er feil

CNN la onsdag kveld ut et svar på den påtroppende presidentens kritikk.

Kanalen meldte tirsdag at USAs etterretningstjenester i forrige uke skal ha informert den påtroppende presidenten om at en kilde hevder Russland har informasjon som kan brukes mot ham.

Til forskjell fra nettstedet Buzzfeed, har ikke CNN publisert den omstridte rapporten i sin helhet.

– CNNs valg om å publisere en grundig sjekket sak om driften av regjeringen vår er helt annerledes en Buzzfeeds beslutning om å publisere ubekreftede notater. Dette er Trumps team klar over, skriver CNN på nett.

Selskapet skriver videre at de mener at Trumps team bruker Buzzfeed for å avlede fra CNNs saker, som også er fulgt opp av andre store nyhetsmedier. CNN sier de er trygge på innholdet i det de melder, og mener det ligger under kjernen av hva som er beskyttet av den amerikanske grunnloven. (©NTB)