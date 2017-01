Skole i Jemen bombet – fem drept

Skolens rektor og to andre ansatte ble også drept da skolen ble truffet i et luftangrep nord i landet. Ytterligere 13 personer ble såret, ifølge kildene. Angrepet skjedde i Nihm-distriktet nordøst for hovedstaden Sanaa, et område som kontrolleres av houthi-bevegelsen.

Saudi-Arabia og andre sunnimuslimske land ved Persiabukta har gått inn i krigen for å støtte Jemens internasjonalt anerkjente president. Siden mars 2015 har over 6.800 mennesker blitt drept og 35.000 såret, de fleste i saudiledede luftangrep, ifølge BBC. Samtidig risikerer tusenvis av barn å sulte i hjel som følge av krigshandlingene.

Houthi-bevegelsen har tradisjonelt hatt sine kjerneområder nord i landet, men da den tok kontroll over hovedstaden og rykket stadig lenger sørover, grep Saudi-Arabia inn. Houthiene anses å ha støtte fra Iran. (©NTB)