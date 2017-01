Ny FN-sjef maner til kamp mot krig i verden

– Krig er aldri uunngåelig. Det er alltid et valg å ekskludere, diskriminere, marginalisere og ty til vold, sa Guterres i sin første tale til Sikkerhetsrådet.

Den tidligere portugisiske statsministeren og lederen for FNs høykommissær for flyktninger mener at for mye tid og ressurser blir brukt på å reagere på kriser snarere enn å forebygge dem.

– Folk betaler en høy pris. Vi trenger en ny tilnærming, sa han.

Guterres kunngjorde planer om et initiativ for å forbedre mekling, men det ble ikke gitt noen videre detaljer om hvordan det skal gjøres.

– I dag må vi vise lederskap, samt styrke troverdigheten og autoriteten til FN ved å sette fred først, sa Guterres. (©NTB)