Gisselsituasjon ved universitet i USA

Væpnet politi og gisselforhandlere er på stedet, opplyser FBI til nyhetskanalen.

Gisselsituasjonen finner sted i Alabama Credit Union som ligger like ved universitetsområdet. Medlemsbankens administrerende direktør, Steve Swofford, forteller at hans ansatte er i sikkerhet, men han er usikker på om det er andre inne i bygningen, som ligger i et travelt området i byen Tuscaloosa.

University of Alabama har bedt folk om å holde seg borte fra universitetsområdet og politiet har bedt om å folk holde seg innendørs til politiet kommer. (©NTB)