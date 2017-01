Usikker framtid for Nord-Irlands regjering

McGuinness' avgjørelse kan føre til regjeringskrise og nyvalg. Nyheten kommer etter at førsteminister Arlene Foster har fått kritikk for sin håndtering av et program for fornybar energi. Programmet ble etablert for å øke bruken av fornybar energi, men kostnadsrammen har sprukket med over 490 millioner pund, skriver BBC. Det tilsvarer over 5 milliarder norske kroner.

– Det er med stor sorg jeg leverer min oppsigelse, men Sinn Féin kan ikke tolerere Arlene Fosters og unionistpartiet DUPs arroganse, sa McGuiness.

Foster, som er Nord-Irlands første kvinnelige leder, har nektet for å ha gjort noe galt og ønsker derfor ikke å trekke seg. I et innlegg i Belfast Telegraph mandag åpner hun likevel for en etterforskning av det som har skjedd. (©NTB)