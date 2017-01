Ni pågrepet i Israel etter lastebil-angrep

Fem av de arresterte er familie til angriperen. Alle kommer fra strøket Jabel Mukaber i Øst-Jerusalem.

Israelsk politi har etter angrepet satt opp betongblokker for å blokkere noen av veien inn til Jabel Mukaber, og politiet sjekker også alle biler som forlater strøket.

I helgen uttalte statsminister Benjamin Netanyahu at mannen bak angrepet, der også 15 soldater ble såret, sympatiserer med IS.

Soldatene var på vei ut av en buss ved et populært turistområde i Jerusalem da de uten forvarsel ble meid ned av en lastebil. Det var det dødeligste angrepet i Israel på over et år. (©NTB)