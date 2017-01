Golden Globe – priser til «La La Land» og vitser om Trump

Riktignok gikk noen av de gjeveste prisene til andre enn «La-La-Land», rett og slett fordi musikal og komedie har en del priser som er atskilt fra drama. «Moonlight» ble beste drama, mens hovedrolleprisene her gikk til Casey Affleck for «Manchester by the Sea» og Isabelle Huppert i den franske filmen «Elle».

Ryan Gosling og Emma Stone fikk hovedrolleprisene i sine kategorier for innsatsen i «La La Land». Filmen ble også kåret til beste komedie eller musikal, og David Chazelle vant både beste regi og beste manuskript. Musikalen sikret seg samtlige av de sju prisene den var nominert til, da den også vant for beste musikk og beste sang.

Musikken ble sågar brukt i åpningsinnslaget av årets vert – og debutant i denne sammenhengen – Jimmy Fallon. Han sang og danset seg inn til tonene fra filmen, og showet var knapt i gang før han, omtrent som ventet, kom med kveldens første vits på bekostning av påtroppende president Donald Trump.

Om ikke et direkte angrep på Trump, så var det en tydelig henvisning til at den kommende presidenten ikke fikk flertall i folket, selv om han fikk et klart flertall i valgmannskollegiet som formelt utnevner presidenten. Han gikk hardere til verks da han sammenlignet Trump med den onde kong Joffrey i «Game of Thrones».

– Hvordan ville ting sett ut om kong Joffrey levde? Vel, det finner vi ut om tolv dager. (©NTB)