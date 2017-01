Abbas ber Trump tenke seg om

– En flytting vil få katastrofale følger for fredsprosessen, for en tostatsløsning og for stabilitet og sikkerhet i hele regionen, heter det i et brev Mahmoud Abbas har skrevet til USAs kommende president.

Trump og flere av hans rådgivere har gjentatte ganger tatt til orde for å flytte USAs ambassade til Jerusalem, som det første av rundt 80 land som har ambassade i Israel.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967 og omtaler byen som sin «evige og udelelige hovedstad». Verdenssamfunnet anerkjenner ikke okkupasjonen og har i gjentatte FN-resolusjoner krevd tilbaketrekning.

Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa har Abbas også sendt brev til flere andre, blant dem Russland, Kina og EU, med en bønn om at de må gjøre alt for å hindre at USA gjør alvor av trusselen om å flytte ambassaden. (©NTB)