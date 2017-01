Røde Kors: Britisk helsevesen i krise

Uttalelsen fra Røde Kors kommer etter at flere sykehus har varslet at de er under så stort press at de ikke lenger kan gi pasienter det trenger.

Frivillige har blant annet hjulpet til med å følge pasienter hjem etter sykehusinnleggelse slik at sykehussenger kan bli ledige.

– Vi har sett mennesker bli sendt hjem uten klær, noen faller og blir ikke funnet på flere dager, mens andre ikke blir vasket fordi det ikke er noen til å hjelpe dem, sier generalsekretær Mike Adamson i Røde Kors.

– Hvis folk ikke får den hjelpen de trenger og fortjener, vil de bare ende opp med å komme tilbake til akuttjenesten, og syklusen begynner igjen, sier han videre og ber regjeringen bevilge mer penger til helsevesenet for å stabilisere situasjonen.

Regjeringen og ledere i helsevesenet er imidlertid uenige og anklager Røde Kors for å overdrive problemene. De framholder at de har planene klare for å ta hånd om de økte behovene som gjerne preger vinterhalvåret. (©NTB)