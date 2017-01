Forsiktig oljeoptimisme i USA

Når det nye året så vidt er i gang, ser enkelte i bransjen tegn til en forsiktig bedring, og noen reserver som kan utvinnes billig er i ferd med å få et løft.

Nedturen har vært den verste siden oljekrisen på 1970-tallet og har ført til oppsigelser, konkurser og en pause i veksten for skiferolje. Men energiprodusentene har fått et lite løft av USAs påtroppende president. Donald Trump har plukket en oljevennlig klimaskeptiker til å lede miljødirektoratet og ExxonMobil-sjefen Rex Tillerson som utenriksminister.

– Operatørene er fortsatt forsiktige med pengebruken, men vi ser at investeringene sitter løsere etter hvert som oljeprisen stiger, sier Jason McFarland, som leder Houstons internasjonale forening for oljeboringsentreprenører.

Enda viktigere er håpet som knyttes til at OPEC i slutten av november ble enige om produksjonskutt for å gjøre noe med overproduksjonen som har truet med å presse oljeprisene enda lenger ned.

– Etter at avtalen kom på plass, er stemningen virkelig i ferd med å snu. Før 30. november var vi inne i en lang dødsmarsj, men nå er folk forsiktige optimister. Det er noe helt annet enn situasjonen for åtte uker siden, sier direktør David Pursell i oljeinvesteringsbanken Tudor, Pickering, Holt & Co. (©NTB)