Fisher og Reynolds stedt til hvile

Fisher var, i tillegg til rollen som prinsesse og general Leia Organa i Star Wars-filmene, kjent for sin galgenhumor og for å ha vært åpen om at hun slet med sin mentale helse. Broren og datteren har derfor kommet fram til at det mest passende var å la asken hennes hvile evig i en urne formet som en antidepressiv pille.

– Hennes favoritteiendel var en enorm Prozac-pille hun kjøpte for mange åre siden. Hun elsket den, hadde den i huset, og Billie og jeg tror hun ville ønsket å hvile i den, sier boren Rodd Fisher etter den private bisettelsen. Veldig få andre detaljer om seremonien og gravstedet er kjent.

Moren Debbie Reynolds spilte også i en rekke filmer, blant annet «Singin' in the rain!» og flere klassiske musikaler. Hun døde 28. desember, 84 år gammel, dagen etter at Fisher døde i en alder av 60.

– Vi skal ha en større, offentlig minnestund senere, men i dag var vi bare familien. Det passet seg sånn, og det var vakkert, sier Todd Fisher og sier de to etterlater seg mange minner.

– Alt min søster sa og skrev, alle filmene og det de var med på å skape. Og det er det vi trenger å huske. (©NTB)