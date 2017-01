CNN: Mistenkt skytter hørte stemmer – kontaktet FBI

Fort Lauderdale (NTB-AP): Mannen som er pågrepet for skytingen i Fort Lauderdale skal ha sagt til FBI at han hørte stemmer som ba ham bli med i IS, ifølge CNN. Mannen fikk psykiatrisk behandling, opplyser broren.