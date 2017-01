Urfolk i Namibia saksøker Tyskland

Ovaherero- og Nama-folket fremmer søksmålet i New York og krever også å få en plass ved bordet når Namibia og Tyskland skal forsøke å bli enige om en felles erklæring om massakrene i den tidligere tyske kolonien i 1904-05.

Tyskland har erkjent at det fant sted et folkemord, men har gjentatte ganger avvist krav om erstatning og vist til at flere hundre millioner euro gitt i bistand de siste tiårene får være erstatning god nok.

Tysk UD vil ikke kommentere erstatningskravet fra Ovaherero- og Nama-folket og viser til at de ennå ikke har fått se søksmålet.

Ifølge saksøkerne ble de to urfolksgruppene fratatt rundt en firedel av områdene de kontrollerte da tyske koloniherrer rykket inn.

Søksmålet anklager også den tyske kolonimakten for å ha lukket øynene for de mange voldtektene av jenter og unge kvinner fra de to urfolksgruppene, samt for at de ble satt til tvangsarbeid. (©NTB)