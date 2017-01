Tidligere kuppleder arrestert i Haiti

Pågripelsen skjedde utenfor en radiostasjon der Philippe var gjest i et direktesendt program torsdag. Programlederen opplyste midt i sendingen at politiet ventet utenfor og ville pågripe Philippe, som nylig ble valgt inn i senatet. Senere fortalte radioverten Gary-Pierre Paul Charles at den tidligere kupplederen ble ført bort av representanter for narkotikapolitiet. Han sier også at politiet skjøt i luften for å fjerne menneskemengden som hadde samlet seg.

– Det var sjokkerende. Folk løp overalt, sier Charles.

Philippe er etterlyst i USA for delaktighet i narkotikaforbrytelser og for ha vært del av en gruppe som vil smugle kokain til USA. Det føderale narkotikapolitiet DEA ville ikke kommentere pågripelsen, og det er ikke klart om Philippe skal utleveres. Tiltalebeslutningen mot Philippe er hemmeligstemplet.

Den pågrepne politikeren ble nylig valgt inn i det haitiske senatet, men er ikke tatt i ed ennå. Han er en omstridt figur i hjemlandet, hvor han i 2004 var en av lederne i et opprør som førte til at daværende president Jean-Bertrand Aristide ble kastet. (©NTB)