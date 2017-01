Samsung med nytt milliardoverskudd

Resultatet på 9.200 milliarder won, er 50 prosent høyere enn i samme kvartal året før, da selskapet tjente 6.100 milliarder won på driften. Tallene som ble lagt fram fredag er også bedre enn analytikerne ventet. Ifølge FactSet lå forventningene rundt 8.000 milliarder.

Veksten skyldes blant annet at selskapet har tjent gode penger på halvledere, som er et viktig forretningsområde. Stor etterspørsel kombinert med begrenset tilgang på tilbudssiden har gjort at denne delen av Samsung har sørget for halvparten av overskuddet.

Selskaper sier at det «veldig snart» vil dele detaljer om hvorfor smarttelefonen Galaxy Note 7 tok fyr. Millioner av telefoner ble kalt tilbake, og det var forbudt å ta med den aktuelle modellen på fly, selv om den var skrudd av under hele reisen. (©NTB)