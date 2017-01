Over 50 rømlinger pågrepet eller drept på Filippinene

Fangene ble satt fri av over 100 væpnede muslimske opprørere som angrep fengselet i Kidapawan sør i landet ved daggry onsdag. En innsatt og en fangevokter ble drept. I tillegg ble en landsbyleder skutt og drept da han skal ha trukket våpen da politiet kom mot ham.

En storstilt menneskejakt er i gang for å pågripe de rømte fangene. Fredag opplyser politiet at 43 av rømlingene er i politiets varetekt igjen, mens åtte av dem er drept. Ytterligere to personer er innlagt på sykehus med skader, sier en talskvinne for politiet i provinsen Cotabato.

Kidapawan ligger drøyt 900 kilometer sørøst for hovedstaden Manila, på øya Mindanao, som har vært åsted for tiår med konflikt mellom myndighetene og muslimske opprørere og separatister.

Den fungerende sjefen for det regionale fengselsvesenet sier det trolig var folk fra Bangsamoro islamske frigjøringskjemper og utbrytere fra Moro islamske frigjøringsfront blant de væpnede mennene som angrep fengselet. De to gruppene avviser å ha vært innblandet i hendelsen. (©NTB)