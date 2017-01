Nok en FN-soldat drept i Den sentralafrikanske republikk

Fredsbevarende soldater på patrulje ble angrepet av rundt 50 personer i Bokayai nær Bocaranga nordvest i landet, opplyser organisasjonen sent torsdag.

– En fredsbevarende fra Bangladesh ble skutt og drept. FN-soldatene besvarte angrepet, heter det i en uttalelse.

Tidligere opplyste FN-misjonen til Den sentralafrikanske republikk at to fredsbevarende soldater fra Marokko ble drept i et angrep tirsdag.

Det har vært lovløse tilstander i Den sentralafrikanske republikk i over to år etter at den kristen presidenten François Bozize ble avsatt av den overveiende muslimske opprørsgruppen Seleka. Valget av ny regjering i februar i fjor har ikke vært nok til å stabilisere situasjonen i landet. (©NTB)