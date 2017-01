Kosovo ber Frankrike løslate eksstatsminister

Fransk politi pågrep Haradinaj med henvisning til en serbisk arrestordre fra 2004.

Kosovo forventer at «franske myndigheter tar i betraktning at slike arrestordre er fullt og helt politiske, uten juridisk eller rettslig grunnlag», sier Kosovos statsminister Isa Mustafa.

Serbia mener Haradinaj er en krigsforbryter. Haradinaj var geriljaleder i Kosovokrigen i 1998-99, og ifølge serbiske myndigheter var han ansvarlig for kidnappinger, tortur og drap på serbiske sivile. Haradinaj er imidlertid to ganger frikjent av FN-tribunalet for det tidligere Jugoslavia.

En fransk domstol besluttet torsdag at Haradinaj forblir fengslet fram til rettsvesenet har tatt stilling til om han skal utleveres til Serbia eller ikke.

Det var i 2008 Kosovo erklærte seg uavhengig, med støtte fra Vesten. Serbia anerkjenner fortsatt ikke Kosovo. (©NTB)