Brev fra Diana solgt for 160.000 kroner

Brevene er sendt til butleren Cyril Dickman på 1980- og 1990-tallet. I et av brevene beskriver Diana hvordan hennes eldste sønn prins William overøste Harry med «en endeløs mengde klemmer og kyss» da han var nyfødt.

I et annet brev noen år senere skriver hun at Harry ikke oppfører seg pent.

– Guttene har det bra og liker seg godt på skolen, men Harry er alltid i trøbbel, skriver hun.

De seks brevene beskrives som «private brev mellom en trofast butler og kongefamilien». De ble solgt torsdag i auksjonshuset Cheffins i London.

Brevene var del av en samling på 40 gjenstander, blant annet julekort, et kakestykke fra dronning Elizabeth Iis bryllup i 1947 og et brev fra dronningen. Totalbeløpet for alle gjenstanden endte på 55.000 pund, 581.000 kroner. (©NTB)