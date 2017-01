Antatt gjerningsmann bak angrep i Bangladesh død

Liket av Nurul Islam Marzan og en annen mistenkt ekstremist ble funnet etter at politiet aksjonerte mot en adresse i Dhaka.

– Vi fant to døde personer. Marzan er én av dem, og den andre er en mistenkt ekstremist, sier visepolitimester Yusuf Ali. Han sier det er uklart hvorvidt Marzan døde i en skuddveksling eller om han tok sitt eget liv.

30 år gamle Marzan ble utpekt som en av planleggerne bak en gisselaksjon mot en kafé i Dhaka 1. juli i fjor. 18 utenlandske gisler ble skutt eller hakket i hjel i angrepet.

Ekstremistgruppen IS tok på seg ansvaret for angrepet og publiserte bilder av blodbad mens det pågikk. Gjerningsmennene poserte med et svart IS-flagg.

Myndighetene i Bangladesh avviste IS' påstand og la skylden på en ny utbrytergruppe fra Jamaat-ul-Mujahideen, en militant gruppe stiftet i 1998. Gruppen har også fått skylden for en rekke drap på utlendinger, religiøse minoriteter og aktivister. (©NTB)