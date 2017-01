Vakter ved svenske kjernekraftverk bevæpnes

Sikkerhetsvakter jobber allerede ved kjernekraftverkene i Oskarshamn, Ringhals og Fosmark, men fra og med 4. februar skal en del av disse bevæpnes.

– Vi forsterker sikkerheten på området på bakgrunn av at omverdenen ser annerledes ut enn tidligere. Da er det ganske naturlig at man skjerper kravene, sier Anders Österberg, informasjonssjef i kjernekraftselskapet OKG som driver kraftverket i Oskarshamn. Han sier videre at det ikke foreligger noen direkte trusler mot kjernekraftverket.

Vaktene som har jobbet ved kraftverkene fram til nå har ikke båret våpen, men de har hatt tilgang på batonger.

I tillegg til væpnede sikkerhetsvakter døgnet rundt, skal også vakthunder bidra til økt sikkerhet ved kraftverkene. (©NTB)