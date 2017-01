Netanyahu i nye avhør om korrupsjon

Flere israelske medier melder at politiet kom til residensen hans i Jerusalem for en ny runde avhør etter at de første avhørene ble avholdt mandag.

Riksadvokat Avichai Mandelbilts anklage går ut på at Netanyahu mottok ulovlige gaver fra forretningsfolk. Ifølge israelske medier fikk han gaver for titusener av dollar.

Etterforskningen av Netanyahu har rystet Israel, og mange spør seg om den 67 år gamle statsministeren kan bli tvunget til å gå av. (©NTB)