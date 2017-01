Maduro utpeker mulig arvtaker

I et TV-sendt regjeringsmøte kunngjorde Maduro at den 42 år gamle guvernøren Tareck El Aissami skal inneha den viktige posten. El Aissami styrer i dag den voldsherjede delstaten Aragua nord i landet. Han var innenriks- og justisminister under Maduros forgjenger Hugo Chávez.

– Jeg har utpekt Tareck El Aissami som republikkens visepresident slik at han med sin ungdom, erfaring, pliktfølelse og mot kan innta denne rollen fra 2017 til 2018, sa Maduro.

Opposisjonen i Venezuela kjemper for en folkeavstemning for å avsette Maduro. Han får skylden for den økonomiske krisen som har ført til mangel på mat og medisiner og som har utløst opptøyer med dødelig utfall. Det har ikke lyktes opposisjonen å nå fristen for å holde en folkeavstemning om å utlyse nyvalg før Maduros presidentperiode utløper i 2019.

Dersom Maduro taper et slikt tillitsvotum i folket etter 10. januar, sier grunnloven at han kan overføre makten til en visepresident han selv utpeker. (©NTB)

og kona Cilia Flores ble godt tatt imot da de kom til sine egne på et massemøte i desember, men den venezuelanske presidenten har begynt å forberede maktoverføringen dersom opposisjonen lykkes i sine forsøk på å avsette ham. Foto: Fernando Llano / AP / NTB scanpix