FN ber om rask iverksetting av avtale i Kongo

Et enstemmig Sikkerhetsråd vedtok et fransk forslag som understreker hvor viktig det er at det avholdes et troverdig valg i Kongo innen utgangen av året.

– Sikkerhetsrådet ser optimistisk på den fleksibiliteten og kompromissviljen de politiske lederne i Kongo har utvist når de har blitt enige om denne avtalen for stabilitet, fred, utvikling og styrking av et konstitusjonelt demokrati i Kongo, heter det i en uttalelse fra rådet.

– Vi ber alle aktører i Kongo ta vare på den innstillingen i de videre samtale slik at alle utestående saker kan løses raskt. Det gjelder særlig den praktiske håndteringen av regjeringsmakten i tiden før og under valget.

Sikkerhetsrådet oppfordrer også de politiske partiene som ennå ikke har skrevet under på avtalen, til å gjøre det. Avtalen som ble klar lørdag er meglet fram av den katolske kirken. Den inneholder en skisse til en tidsplan der Joseph Kabila blir sittende som president fram til det holdes valg. Opprinnelig utløp presidentperioden hans 19. desember i fjor, men da var partene ennå ikke blitt enige om en vei videre. (©NTB)