Grillo: Italienske medier lager falske nyheter

Roma (NTB-AFP): Italienske medier raser mot lederen for den EU-kritiske Femstjernesbevegelsen etter at han anklaget pressen for å fabrikkere falske nyheter og foreslo å opprette en «folkejury» for å avsløre ukulturen.