Tusenvis er evakuert fra monsun i Malaysia

– Vi har sendt ut båter og kjøretøy for å frakte landsbyboere til evakueringssentre. Vi regner med at flere vil ha behov for hjelp om nedbøren fortsetter, sier sjefen for sivilforsvaret i delstaten Terengganu, Che Adam Abdul Rahman.

Det er delstatene Terengganu og Kelantan som er hardest rammet av monsunen.

Golong-elva, på grensen mellom Thailand og Malaysia, har gått over sine bredder og oversvømt Kelantan. Der jobber over 1.300 personer med å redde folk i den fattige delstaten.

En rekke skoler og flere veier er stengt på grunn av oversvømmelsene. (©NTB)