Rettssak over toppløsbilder av hertuginne utsatt

De kornete bildene av hertuginne Kate kun iført en bikinitruse på en terrasse i Sør-Frankrike, ble tatt i 2012 og forårsaket furore i det britiske kongehuset.

Bildene ble først trykket i det franske kjendisbladet Closer og deretter i en rekke andre europeiske blader. Closer nekter å oppgi hvem fotografen er.

Tirsdag skulle Closers redaktør, en representant for bladets eiere, samt redaktøren og en fotograf i en lokalavis og to byråfotografer i Paris, ha møtt i retten i Nanterres, siktet for å ha krenket privatlivets fred.

Forsvareren til de to byråfotografene ba imidlertid om utsettelse fordi han nettopp har overtatt saken, og saken kommer derfor først opp i mai.

Franske myndigheter har nedlagt forbud mot å trykke bildene flere ganger. (©NTB)