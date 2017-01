Fire barn døde av gassforgiftning i Texas

Seks andre personer er sendt til sykehus etter hendelsen. Representanter for brannvesenet i byen Amarillo sier den svært giftige fosfingassen trolig ble dannet da noen forsøkte å vaske vekk insektmiddelet med vann.

Alle de døde bodde i det aktuelle huset, opplyser brannvesenet, som foreløpig ikke har gått ut med opplysninger om barnas alder eller eventuelle slektskap mellom dem. Ett av barna døde på stedet, mens de tre andre døde på sykehus. Det er for tidlig å erklære «faren over» for de øvrige som ble lagt inn på sykehus, opplyser brannvesenet.

Fosfin er en fargeløs og luktfri gass. Den kan føre til respirasjonssvikt og til at det dannes væske i lungene. Da nødetatene rykket ut tidlig mandag morgen, trodde de første det var snakk om kullosforgiftning, opplyser brannmester Larry Davis. Rundt ti av dem som rykket ut ble sendt til sykehus for en sjekk, men ingen hadde symptomer som tydet på at de var eksponert for gassen. (©NTB)