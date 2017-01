Etterlyst sørkoreaner pågrepet i Danmark

I arrestordren som ble utstedt før jul, kommer det blant annet fram at 20 år gamle Chung Yoo-ra er siktet for å hindre politiets arbeid. Hun ble etterlyst internasjonalt fordi det var antatt at hun holdt seg i skjul i Tyskland.

Sør-Koreas påtalemyndighet sier mandag at Chung ble pågrepet i den danske byen Aalborg, siktet for å oppholde seg ulovlig i landet. Nordjyllands politi bekrefter overfor telegrambyrået Ritzau at de har pågrepet en sørkoreaner. De vil komme med en uttalelse om saken mandag formiddag.

I desember stemte 234 av de 300 medlemmene i Sør-Koreas nasjonalforsamling for å stille president Park Geun-hye for riksrett. 64-åringen beskyldes for å ha vært innblandet i kriminell virksomhet sammen med venninnen Choi Son-sil – Chung Yoo-ras mor – som nå sitter fengslet, siktet for maktmisbruk og utpressing.

Park og Choi skal ha presset flere store bedrifter for penger. Pengene ble deretter sluset inn i en stiftelse kontrollert av Choi, som skal ha beriket seg av pengene. Park anklages også for å ha bedt medarbeidere lekke hemmeligstemplede dokumenter til Choi.

Datteren Chung er en aktiv rytter og tok gull i lagøvelsen i Asia-lekene i 2014. Det skapte kraftige reaksjoner da det viste seg at hun hadde fått spesialbehandling da hun kom inn på et prestisjetungt kvinneuniversitet i hjemlandet. Hun ble senere fratatt studieplassen. Hun er også fratatt vitnemålet sitt fra videregående etter at det kom fram at hun hadde jukset med både karakterer og fravær. (©NTB)