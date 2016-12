Medier: Flere skadd i angrep mot nattklubb i Istanbul

Ifølge fjernsynskanalen NTV er «mange» personer skadd, melder BBC. Ifølge CNN Türk var det nattklubben Reina i bydelen Ortaköy på den europeiske siden av Bosporosstredet som ble angrepet.

Minst én mann skal ha begynt å skyte med gevær inne på nattklubben. Flere medier melder at han fortsatt befinner seg inne på stedet og at han kan ha skjult seg på et toalett.

Det er så langt ikke meldt om drepte etter angrepet. (©NTB)