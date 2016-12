ELN frigir gissel i Colombia

Mannen ble frigitt på årets siste dag i et landlig område øst i Colombia.

– Min far ble sluppet fri av ELN i landsbyen Laguajira, nær Maicao og grensen til Venezuela lørdag formiddag, sier Armando Figueroa, sønnen til Octavio Figueroa, som ble bortført 16. mars. I slutten av oktober erkjente gruppen at den holdt Figueroa fanget.

Gisselet sier han ikke fikk mat hver dag og at han ble behandlet svært dårlig. Figueroa junior sier faren er fysisk utmattet, men glad for å være gjenforent med familien.

– Han brast i gråt og sa «takk Gud for at jeg er kommet ut av torturen».

Den nasjonale frigjøringshæren ELN (Ejército de Liberación Nacional) har vært i væpnet konflikt med myndighetene i Colombia i rundt et halvt århundre. Foreslåtte fredssamtaler har gått i stå til tross for at regjeringen er i ferd med å implementere en fredsavtale med den større geriljagruppen FARC. ELN og myndigheten er i prinsippet enige om å starte fredssamtaler, men prosessen brøt sammen før de planlagte samtalene i oktober fordi ELN nektet å frigi et tidligere kongressmedlem som holdes som gissel (©NTB)