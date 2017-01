Afrikanske migranter stormer spansk enklave

Rundt enklaven går et 6 meter høyt gjerde, toppet med piggtråd. Søndag greide rundt 20 migranter å klatre opp på toppen av dette gjerdet. De ble raskt hentet ned med heisekraner, viser bilder på den lokale TV-stasjonen Faro.

Regjeringen i Spania opplyser at to ble brakt til sykehus, og at fem spanske politifolk og 50 marokkanere ble skadd da en gruppe prøvde å ta seg gjennom en port i gjerdet. Migrantene kommer fra både Nord-Afrika og Afrika sør for Sahara.

I løpet av desember har rundt 400 migranter lyktes i å komme over gjerdet og inn i Ceuta, som er en av to spanske enklaver i Nord-Afrika. (©NTB)