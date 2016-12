Transkjønn ikke lenger en psykisk sykdom i Danmark

Som første land i verden sletter Danmark ved årsskiftet transkjønnethet fra listen over psykiske lidelser.

– Det fjerner den stigmatiseringen som har eksistert for transpersoner innen helsevesenet. Nå er man ikke lenger stemplet som psykisk syk. Nå betraktes det som det er – en variasjon, sier Søren Laursen i Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT) i Danmark.

Helsekomiteen i Folketinget vedtok på forsommeren i år å stryke transkjønnethet fra listen over psykiske sykdommer, noe samtlige partier støttet. Komiteen vedtok at dette skulle gjøres ved årsskiftet, dersom ikke FNs helseorganisasjon (WHO) gjorde det før den tid.

– Vi har virkelig tatt et flott steg. Det var modig av politikerne å gjøre dette, sier Laursen. (©NTB)