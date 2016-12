To drept og to såret etter rapkonsert i USA

Etter konserten ble det avfyrt skudd utenfor konsertlokalet Oakdale Theatre i Wallingford i delstaten Connecticut. Politiet rykket ut og fant to personer som lå drept. To andre var såret og ble fraktet til sykehus.

Konsertlokalet var i ferd med å stenge da skytingen fant sted, opplyser politiførstebetjent Cheryl Bradley til avisen Record Journal. Lørdag morgen var det ennå uklart hvem som sto bak skytingen, og ingen var pågrepet.

Politiet mener det ikke er noen forbindelse mellom skytingen og rapartisten.

Meek Mill, hvis egentlige navn er Robert Rihmeek Williams, var nylig underlagt husarrest for å ha brutt prøvetiden for fjerde gang på åtte år, etter at han som 18-åring ble pågrepet for ulovlig besittelse av skytevåpen. (©NTB)