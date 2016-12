Stort sett positiv utvikling på verdens børser i 2016

I løpet av året ble markedene rystet av at Storbritannia stemte for å gå ut av EU og at Donald Trump på overraskende vis ble valgt til president i USA. Begge avgjørelsene førte først til usikkerhet og korte fall i markedene, men i etterkant har veksten vært formidabel flere steder. Dermed ender de fleste børsmarkedene i pluss etter et turbulent år.

På London-børsen har FTSE 100-indeksen økt med 14,3 prosent i løpet av året, mens DAX 30-indeksen i Frankfurt har økt med 6,9 prosent og CAC 40 i Paris gikk opp med 4,9 prosent.

I USA viser alle de tre viktigste barometrene framgang, med størst økning på Dow Jones Industrial Average med 13,4 prosent. S&P 500 har hatt en oppgang på 9,5 prosent, mens Nasdaq har økt med 7,5 prosent.

Nikkei-indeksen i Tokyo hadde en framgang på 0,4 prosent i løpet av 2016, det femte året på rad med positive tall.

Shanghai-børsen falt med over 12 prosent som følge av massiv kapitalflukt og en sviktende yuan-valuta. (©NTB)