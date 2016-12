Narkokartell delte ut julegaver i Mexico

Lokale medier skriver at narkobanden Cartel del Noreste, kjent under forkortelsen CDN, delte ut påskjønnelsene 26. desember og at det var festet et klistremerke med en beskjed på pakkene.

– I denne julen, la glede være den flotteste dress, ditt smil være den flotteste gaven, dine mål være din beste skjebne og din glede mitt beste ønske. CDN ønsker deg en gledelig jul i 2016, sto det på klistremerket, som inneholdt et bilde av gaver ved foten av et juletre, ifølge avisen Reforma. Maten besto av kalkun og potetstappe.

CDN er en utbrytergruppe fra det ultravoldelige narkokartellet Zetas, som står bak noen av de mest brutale grusomhetene i Mexicos narkokrig.

Påtalemyndigheten i delstaten Tamaulipas sier de vil etterforske utdelingen av gaver etter å ha lest om det i avisene. Selv om narkokartellene har påført Mexicos befolkning mye lidelse, har de lenge prøvd å dyrke fram et Robin Hood-image rundt seg selv i byene hvor de herjer. (©NTB)