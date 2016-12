Skuddvekslinger i Syria etter våpenhvile

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser til nyhetsbyrået Reuters at det ennå ikke er kommet meldinger om skadde, men at det er hørt skudd sør i Syria.

Avtalen trådte i kraft ved midnatt natt til fredag og er blitt beskrevet som et mulig gjennombrudd i arbeidet for en varig fredsløsning.

Ut over rapportene om skyting har det ellers startet lovende for våpenhvilen, som ikke gjelder for ekstremistgruppene IS og Jabhat Fatah al-Sham.

– Det har vært totalt rolig siden starten på våpenhvilen i mange provinser over hele Syria. Ingen overtredelser er observert, opplyste SOHR før de første rapportene om skyting kom. (©NTB)