Colombia beskylder ELN for politidrap og bombeangrep

Forsvarsminister Luis Carlos Villegas sier at ELN først drepte en politimann ved et kraftverk nord for hovedstaden. Deretter skal de ha gjemt eksplosiver ved liket, og disse gikk av da politimannens kollegaer kom til stedet. Fire personer ble skadd.

– Hovedteorien er at ELN står bak denne avskyelige og uansvarlige hendelsen, for å terrorisere sivilbefolkningen, sier Villegas til radiostasjonen Caracol.

Angrepet er et tilbakeslag for president Juan Manuel Santos' plan om å innlede fredsforhandlinger med ELN, som er landets nest største geriljagruppe. Etter at fredsavtalen med FARC-geriljaen ble vedtatt har dette vært det neste store fredsprosjektet i landet ved siden av implementeringen av FARC-avtalen.

I begynnelsen av desember sa Santos at det neste planlagte møtet er i midten av januar. Regjeringen har satt som betingelse for formelle forhandlinger at ELN skal løslate sitt siste gissel, parlamentarikeren Odin Sanchez. (©NTB)