Avis: Schulz stiller ikke som statsministerkandidat

Det opplyser kilder til den tyske avisen Der Spiegel, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I november ble det kjent at Schulz bestemte seg for å ikke stille til gjenvalg som president for EU-parlamentet, men i stedet ville comeback i tysk politikk. Ifølge tysk presse ønsket Schulz å bli statsministerkandidat for sosialdemokratiske SPD i valget til nasjonalforsamlingen neste år. Denne tanken skal han nå altså ha gått bort fra, ifølge Der Spiegels kilder.

SPD har ennå ikke lansert sin statsministerkandidat, men det er ventet at økonomiminister Sigmar Garbiel vil utfordre Angela Merkel i valget neste år. (©NTB)