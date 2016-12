Verdens eldste hann-panda er død

– De siste tre dagene har Pan Pans tilstand stadig blitt verre. Han mistet evnen til å spise og bevege seg, og mistet bevisstheten, opplyser kinesiske Conservation and Research Center for Giant Pandas. De kaller nyheten om dødsfallet for «hjerteskjærende».

Pan Pan ble født i frihet i Sichuan-provinsen i 1985, men levde i fangenskap fra han var noen få måneder gammel. Pan Pan betyr «håp», og en firedel av alle verdens pandaer som er født og oppvokst i fangenskap, stammer fra ham.

– Målt i menneskeår ble Pan Pan om lag 100 år gammel, sier Tan Chengbin, som arbeider ved pandasenteret, til det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Verdens eldste nålevende panda er hunn-pandaen Bani (36), etter at den 38 år gamle hunn-pandaen Jia Jia ble avlivet i Hongkong i oktober.

Det er nå trolig bare 1.864 pandaer som lever i frihet i verden. I høst la Verdens naturvernunion (IUCN) fram en rapport som viste at tiår med arbeid i Kina for å redde pandabestanden, har båret frukter. Rapporten nedjustert kjempepandaens status fra sterkt truet til sårbar. Dette er den laveste kategorien IUCN benytter på utrydningstruede dyrearter. (©NTB)