Opposisjonsleder i Kongo dømt til fengsel

Diongo er leder for partiet MLP og ble dømt for å ha bortført tre soldater under voldsomme protester i forrige uke i hovedstaden Kinshasa, ifølge Reuters.

Menneskerettighetsaktivist og Georges Kapiamba sier at Diongo ikke kunne forsvare seg på grunn av sviktende helse og anser dommen for å være politisk motivert, noe regjeringen nekter for.

Dommen kommer samtidig som opposisjonskoalisjonen og representanter for Joseph Kabila sier at de nærmer seg en avtale for hvordan Kabila skal gi fra seg makten samtidig som det velges ny president.

Valget skulle blitt holdt i november, men ble utsatt til april 2018. (©NTB)