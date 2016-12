Nytt ras for Toshiba-aksjen

Torsdag er tredje dagen på rad aksjen stuper, etter at teknologigiganten tidligere i uka kunngjorde at de vil bokføre et tap på «flere milliarder dollar» knyttet til kjernekraftvirksomheten i USA.

Ifølge en analytiker er det usikkert hvor stor nedskrivingen vil være, og usikkerheten knyttet til dette har ført til uro på aksjemarkedet.

Fallet i åpningshandelen torsdag kommer etter at aksjekursen falt mer enn 20 prosent onsdag, og 12 prosent tirsdag. (©NTB)