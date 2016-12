Ny FN-sjef vil møte Trump «så fort som mulig»

Guterres sier at han er innstilt på å etablere en konstruktiv dialog med Trump og hans administrasjon.

– Jeg har hatt et ypperlig arbeidsmøte med Russlands president Vladimir Putin og jeg håper dette også vil være tilfellet med Donald Trump, sier Guterres i et intervju med den portugisiske TV-kanalen SIC. Han legger til at han ønsker at møtet skal skje så fort som mulig.

Donald Trump har flere ganger kritisert FN og har varslet at politikken overfor organisasjonen vil bli endret når han tar over som president. Senest på en pressekonferanse onsdag gjentok Trump kritikken.

¬FN hadde et voldsomt stort potensial, men lever ikke opp til potensialet. Når ser vi at FN løser problemer? De gjør ikke det. De skaper problemer, sa han.

Tidligere i uken hevdet Trump at FN «bare er en klubb hvor folk kommer sammen for å snakke og ha en trivelig stund». (©NTB)